Малиновский встретился с детьми украинских беженцев в Марселе

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе. Об этом сообщил La Provence.

Руслан вместе с женой Роксаной привезли подарки украинским детям и их родителям и несколько часов общались и фотографировались с беженцами. Футболист «Марселя» раздавал автографы. Кроме игрушек и предметов первой необходимости, Малиновский приобрёл для ассоциации «Марсель – Одесса» компьютер.

«Сейчас непростые времена. Нам важно помогать, и, я надеюсь, в следующий раз мы сделаем ещё больше. Мы хотим помогать людям во Франции, тем, кто бежал от военных действий, кто собирается долго жить здесь. То, что в Марселе есть украинцы, дарит мне удовольствие. Многие мои соотечественники стали фанатами «Марселя», когда приехали в город», — сказал Малиновский.

«Для нас важно делиться и проявлять солидарность. Мы делали это в Италии и хотим продолжать во Франции. У нас есть несколько идей на будущее. Наш флаг и наша культура должны становится известнее. Я очень рада, что существует эта франко-украинская ассоциация, которая укрепляет отношения между Одессой и Марселем, двумя городами-побратимами, которые объединяют две разные страны. Я очень рада видеть смеющихся детей», — добавила Роксана.