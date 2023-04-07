Малиновский встретился с детьми украинских беженцев в Марселе

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе. Об этом сообщил La Provence.
Руслан вместе с женой Роксаной привезли подарки украинским детям и их родителям и несколько часов общались и фотографировались с беженцами. Футболист «Марселя» раздавал автографы. Кроме игрушек и предметов первой необходимости, Малиновский приобрёл для ассоциации «Марсель – Одесса» компьютер.
«Сейчас непростые времена. Нам важно помогать, и, я надеюсь, в следующий раз мы сделаем ещё больше. Мы хотим помогать людям во Франции, тем, кто бежал от военных действий, кто собирается долго жить здесь. То, что в Марселе есть украинцы, дарит мне удовольствие. Многие мои соотечественники стали фанатами «Марселя», когда приехали в город», — сказал Малиновский.
«Для нас важно делиться и проявлять солидарность. Мы делали это в Италии и хотим продолжать во Франции. У нас есть несколько идей на будущее. Наш флаг и наша культура должны становится известнее. Я очень рада, что существует эта франко-украинская ассоциация, которая укрепляет отношения между Одессой и Марселем, двумя городами-побратимами, которые объединяют две разные страны. Я очень рада видеть смеющихся детей», — добавила Роксана.
- 7 апреля 2023
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
10:06
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44