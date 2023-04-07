Экс-футболист «Амкара» высказался о возрождении пермского клуба

Бывший футболист «Амкара» Дмитрий Белоруков, который выступал за команду 13 лет, высказался о возрождении пермского клуба. По его мнению, сейчас у «Амкара» есть всё, чтобы выйти в Первую лигу. Однако для возвращения на самый высокий уровень клубу нужно улучшить свою инфраструктуру.

«Видим ли мы очередное возрождение «Амкара»? Так скажу, у них есть возможность выйти в Первую лигу — финансы, состав хороший подобрали. Что-то не получалось. Руководство, наверное, это увидело и решилось на перестановки. Смена тренера — для того чтобы дать команде встряску, и я уверен, что всё у них может получиться.

Поможет ли «Амкару» богатое прошлое? История — это неплохо. Но мы видим много хороших примеров, как команды рождаются из ничего, быстро строятся, прогрессируют. Поэтому для «Амкара» очень важна поддержка губернатора Пермского края, спонсоров. Всегда всё упирается в финансовый вопрос.

Футбол в Перми любят. А для возвращения на прежние высоты нужно сделать очень много. Потому что инфраструктура и тогда была не самая лучшая, не совершенствовалась за это время. Там есть над чем работать.

Без какой-то базы трудно клуб развивать. Вспомните тот же «Анжи». В него вложили большие деньги, а сейчас там выжженное пространство. Ко всему надо подходить с умом. Есть базовые вещи: инфраструктура, стадион, тренерский штаб, команда, персонал. Много чего нужно.

Мне бы хотелось, чтобы у них всё получилось. Команда мне дорога. Я думаю, на этом этапе у «Амкара» есть всё для выхода в Первую лигу. Поэтому почему нет?» — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».