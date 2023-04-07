Футболист «Акрона» Палиенко: слушаем песню «Седая ночь» после каждой победы

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал, как песня «Седая ночь» стала символом тольяттинской команды. Ранее появилось видео, как футболисты исполнили композицию в раздевалке после победы в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти).

«Эту песню как-то поставили после победной игры в раздевалке. Теперь это у нас как ритуал – слушаем после каждой победы.

«Спартак» ассоциируется с песней «Знаешь ли ты», «Крылья» с «Зимой в сердце» — какая из них ближе? Ближе только «Седая ночь», – приводит слова Палиенко Metaratings.

В следующем раунде Кубка России «Акрон» дома примет московский «Спартак».

Видео: Игроки «Акрона» спели в раздевалке песню «Седая ночь»