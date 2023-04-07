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Александр Кержаков рассказал об уходе из «Пари Нижний Новгород»

Александр Кержаков рассказал об уходе из «Пари Нижний Новгород»
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Российский специалист Александр Кержаков рассказал, как проходили переговоры с «Пари Нижний Новгород» о новом контракте.

«Со мной обсуждали контракт. Как я даже понял, что мы обо всём договорились. Я не слышал со стороны гендиректора, что это много, давай ещё только на год или столько точно мы не заплатим. Наоборот, было то, что всё идеально. «По всем условиям я думаю, что проблем никаких не будет, согласую с руководством», — это говорил Равиль Измайлов на нашей с ним единственной серьёзной встрече, когда мы конкретно обсуждали условия моего трудового соглашения.

За два-три дня до финала Кубка России мы обсуждали, Равиль уже пришёл с тем, что, скорее всего, заходит «Пари» — будет столько-то денег ещё в бюджете. Я ему сказал, что супер — просто топ! Я сказал, что неужели мы сможем войти в сезон не с бюджетом в 200 млн рублей, как было раньше, и появятся реальные шансы кого-то купить.

С таким энтузиазмом это всё обсуждал, мы так круто расстались. Я уже определил даты сборов, мы всё утвердили. Это было решено для меня. Зарплата для нового моего контракта была минимальна из тренеров Премьер-Лиги, которые работали в тот год. А через три дня мне написал мой товарищ, что на финале Кубка в ложе говорили, что Галактионов попрощался со всеми в РФС и сказал, что уходит в Нижний Новгород. Я спросил у Равиля. Он сказал, что это неправда.

После свадебного путешествия, 14 июня, я собирал чемоданы вечером, потому что 15-го должен был прилететь в Москву, а 16-го утром поехать в Нижний на сборы. Это было реально так. Мы складываем вещи в чемоданы, мне звонит Равиль и говорит о том, что у них будет новый тренер», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Nobel.

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