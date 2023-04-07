РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов

РФС на официальном сайте объявил о снятии запрета на регистрацию футболистов для «Ростова». Клуб выполнил решение палаты по разрешению споров, что повлекло за собой снятие ограничений.

«Прекратить производство по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка о применении санкций в отношении ФК «Ростов». В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в заявлении.

«Ростов» идёт в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на втором месте, набрав после 21 тура 44 очка. На первом месте располагается «Зенит» (51). В следующем туре ростовчане встретятся в гостях с «Оренбургом» (10 апреля), а затем их ожидает домашний матч с командой из Санкт-Петербурга (16 апреля).