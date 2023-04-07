Сперцян: в Краснодаре и с Fan ID много людей на игры ходит. Благодаря им прошли «Ростов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Ростовом» Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 – по пенальти).

«Придают ли болельщики дополнительную мотивацию? Конечно, у нас и с Fan ID много людей здесь ходит. Но сегодня было их действительно много. С «Ростовом» была тяжёлая игра, но за счет болельщиков мы прошли дальше.

Был ли мандраж перед серией пенальти? Ну конечно, он всегда небольшой есть», — приводит слова Эдуарда Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что в следующей стадии Кубка России «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игры пройдут 18 и 19 апреля.