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Хаджи: «Динамо» — хороший соперник, чтобы показать, что полоса неудач «Спартака» прошла

Хаджи: «Динамо» — хороший соперник, чтобы показать, что полоса неудач «Спартака» прошла
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассчитывает на благоприятный для красных исход матча с московским «Динамо».

«Ожидания от дерби «Спартака» и «Динамо» хорошие. Думаю, что полоса неудач у красно-белых прошла, а «Динамо» — хороший соперник, чтобы это показать. Если, конечно, не будут мудрить. Джикия и Промес не сыграют. Надеюсь, что, несмотря на это, будет положительный результат. А там уже как сложится.

Сейчас непонятно, что творится в команде: игры нет. Самое обидное, что потеряли всё, что было наработано. Последние игры — безобразие. Но и «Динамо» не в лучшем состоянии. Не знаю, почему обе команды так резко пошли на спад», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 8 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.

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