Джикия, Соболев и Магкеев оплатят лечение ребёнка, пострадавшего при обстреле в Донецке

Елена Болотова, представитель футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Александра Соболева и защитника «Локомотива» Станислава Магкеева сообщила, что спортсмены дадут деньги на лечение ребёнка, который пострадал при обстреле в Донецке.

«Лечу в Донецк. Приоритет — ребёнок, который попал под обстрел. Ему девять лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал. Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмём на себя все расходы.

Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займёмся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией. Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача — спасти малыша», — цитирует Болотову «Матч ТВ».