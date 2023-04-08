Парфёнов: для «Родины» ничья с «Балтикой» — набранное очко, а не потерянные два

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о ничейном результате матча 26-го тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой».

«По горячим следам не хочется говорить резкие моменты. Хочется порадоваться прекрасной атмосфере и поддержке болельщиков, которая гнала хозяев вперёд. Была настоящая атмосфера футбола. Радует, что команда выполняла то, что просили. Очень хорошо начали первый тайм, могли забивать. Играли с лидером и понимали, что много моментов не будет.

Надо выжимать из того, что есть, максимум. Во втором тайме был прекрасный момент с выходом один в один. К чему готовились, то и получили – давление, борьба. Играли с лидером в гостях и хотели выиграть. Для нас ничья – набранное очко? Да, нас оглушили два поражения после хорошего старта. Сейчас в раздевалке эмоции зашкаливают: видно, что хотели выиграть и выложились на максимум. Ничья – в копилку команде», — цитирует Парфёнова пресс-служба клуба.