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«Балтика» продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге до 25 матчей

«Балтика» продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге до 25 матчей
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Матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Балтикой» и «Родиной» завершился вничью (0:0). Рекордная серия калининградцев без проигрышей во втором дивизионе достигла 25 матчей. В текущем сезоне балтийцы проиграли только однажды. В стартовом туре чемпионата команда Сергея Игнашевича уступила «Велесу» (1:2).

«Балтика» (53) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе. «Волгарь» (38) находится на пятой строчке.

Также в матче нынешнего тура «Рубин» на выезде не смог обыграть «Волгарь».

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