Президент УЕФА: без Месси Аргентина даже не дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил восхищение игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.
Я был уверен, что в фантастическом финале всё решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», – приводит слова Чеферина ESPN.
Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, ранее он 21 год находился в структуре «Барселоны». В 33 матчах нынешнего сезона на счету аргентинского форварда 18 голов и 17 результативных передач.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины — прежде аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ:
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