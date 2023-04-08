Валерий Новиков: Гончаренко попробует доказать, что его уход из ЦСКА был несправедлив

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о шансах армейцев в Фонбет Кубке России. Красно-синие ранее пробились в финал Пути РПЛ турнира.

«Если ЦСКА будет играть в свою игру, то команда должна пройти «Урал». Будем на это надеяться. В РПЛ нужно брать очки и все будет хорошо, можно побороться за второе место.

Самое главное, как команды подойдут к этим играм. Перед ответным поединком у обеих команд сложный календарь, поэтому будет очень важно, в какой форме коллективы подойдут к этому поединку. Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив, а москвичи же попробуют доказать, что все сделали правильно. Это будет тренерская дуэль. Сейчас игрокам ЦСКА нужно выкладываться на 100% в каждом матче", — приводит слова Новикова «РБ Спорт».