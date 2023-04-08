Экс-главный тренер «Ростова»: Карпин – молодец, хорошо выполняет свою работу

Бывший главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о работе нынешнего рулевого ростовской команды Валерия Карпина.

«В футболе принято так, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Так что о заслуге только Карпина во втором месте в чемпионате говорить нельзя. Нужно знать внутреннюю кухню команды. Но это, безусловно, успех, он молодец, хорошо выполняет свою работу.

Критика за игру сборной? Во-первых, в сборной нет мотивации. Карпин – человек, который умеет мобилизовать, настроить. А в сборной что? Они приезжают просто увидеться, познакомиться. Так что, думаю, это дежурная критика. Его работу видно в клубе. В «Ростове» сейчас примерно то же самое, что было при нас. Так что нельзя равнять его успехи только по сборной.

Пусть попробует переплюнуть мои результаты в «Ростове». Когда сможет переплюнуть, тогда и будем говорить. Но я точно не переживаю за это. Наоборот, я очень рад за «Ростов». К тому же разве у нас с «Ростовом» было только второе место в чемпионате? Нет, еще было выступление в еврокубках. Но этого сейчас у Карпина, к сожалению, не будет", — приводит слова Данильянцйа «РБ Спорт».