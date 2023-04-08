Инвестор ФК «Знамя»: я считаю, что люди в России не любят футбол

Бизнесмен Алексей Орлов, который является инвестором футбольного клуба «Знамя», поделился мнением об отношении людей к российскому футболу.

«Верю ли я, что можно зарабатывать деньги на „Знамени“? Мы, кстати, недавно заработали первые деньги с продажи игрока. Владислав Грязнов ушёл в «Текстильщик», и мы получили за него 1 млн рублей. Зарабатывать нормально сейчас невозможно, но я верю, что гипотетически можно выручать деньги и выходить в ноль.

Почему зрители в России не ходят на стадионы? Я считаю, что люди в России не любят футбол. В пятой по силе лиге Англии играет валлийская команда «Рексем», и на каждый матч приходит 8-10 тысяч зрителей. При этом билет стоит 20 фунтов, а жителей в два раза меньше, чем в Ногинске. Мы играем в третьей лиге, на нас ходит в среднем 300 зрителей. При этом цена – совсем не 20 фунтов», — приводит слова Орлова Metaratings.