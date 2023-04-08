«Ни на каком рынке не купишь». Анчелотти — о Кроосе и Модриче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с полузащитниками команды Тони Кроосом и Лукой Модричем, заявив, что «Королевский клуб» готов в будущем справиться и без них.

«Прогресс в переговорах есть, потому что они обсуждают продление, и я думаю, что в конце концов решение будет найдено. Они ветераны, у них могут быть моменты подъёма или спада в течение сезона, это вполне нормально, это происходит со всеми игроками. Но мы должны оценивать их не по возрасту, а по тому, что они показывают на поле. Физически у них нет энергии молодёжи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира.

Я думаю, что они будут продолжать играть, но мы также должны думать о том, что настанет день, когда они остановятся. Мы должны смотреть в будущее, чтобы не зависеть от них. У нас есть фантастические молодые игроки: Камавинга, Тчуамени, Вальверде или Себальос — которые станут новой эпохой «Реала» после ухода эпохи Крооса, Модрича и Каземиро», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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