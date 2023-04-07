Карло Анчелотти объяснил, почему никогда не будет тренировать «Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что никогда не возглавит «Барселону».

«Невозможно представить, что я буду работать в «Барселоне». Уважаю и Хави, и клуб, но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, который очень люблю. Не хочу ничего менять. В «Реале» довольны собой. Да, мы отстаём от соперника на 12 очков в Ла Лиге, но «Барселона» играет прекрасно. Мы продолжим борьбу, хотя цифры выступают против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

63-летний Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в июле 2013 года и отработал два сезона. Второй приход Анчелотти в «Реал» состоялся летом 2021 года и продолжается до сих пор.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:

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