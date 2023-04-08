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Воспитанник ЦСКА Багринцев будет выступать за сборную Армении

Воспитанник ЦСКА Багринцев будет выступать за сборную Армении
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Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев сообщил о скором получении армянского паспорта и готовности выступать за сборную Армении.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента!» – приводит слова Багринцева Metaratings.

Эдуард Багринцев — воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские сборные России. Футболист перешёл в «Дубницу» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 12 матчей за словацкий клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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