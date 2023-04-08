«СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 0:0.

Командам не удалось распечатать ворота друг друга.

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке, заработав 33 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (53).

В следующем туре «СКА-Хабаровск» встретится с «Кубанью», а «Нефтехимик» — с «Краснодаром-2». Оба матча состоятся 15 апреля.