«СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 0:0.
Командам не удалось распечатать ворота друг друга.
«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке, заработав 33 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (53).
В следующем туре «СКА-Хабаровск» встретится с «Кубанью», а «Нефтехимик» — с «Краснодаром-2». Оба матча состоятся 15 апреля.
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