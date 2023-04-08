Акинфеев — о новом поколении игроков: раньше ты должен был работать, чтобы попасть в дубль

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил уровень конкуренции за попадание в основной состав команды РПЛ для молодых игроков, когда он только дебютировал за армейцев, с тем, который есть сейчас.

«Раньше ты должен был работать и, не понимая, что будет дальше, показывать весь потенциал, который у тебя есть. Это не нынешнее поколение. Никого не хочу обидеть, но тогда раньше было очень трудно вообще попасть в дубль. А в основной состав, я думаю, единицы, наверное, попадали, и мечтать об этом никто не мог практически.

Мне повезло, я сыграл всего лишь 13 матчей за дубль. Попал в основной состав в 2002 году. Провёл, как мне все сказали, хорошую тренировку, хотя я этого не помню. Знаю только, что я закрылся в комнате, когда приехал, потому что очень сильно боялся, всё-таки 16-летний парень, а уже потом меня потихонечку Валерий Георгиевич (Газзаев. – Прим. «Чемпионата») начал подпускать к основе», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале ЦСКА.