«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Татаринов, Каштанов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 21 матча. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
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