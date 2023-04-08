«Вулверхэмптон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 30-го тура АПЛ

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В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Начало игры — в 17:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: де Са, Семеду, Доусон, Килман, Гомеш, Каштелу, Лемина, Гомес, Нунес, Коста, Кунья.

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Энцо Фернандес, Ковачич, Галлахер, Хаверц, Стерлинг, Феликс.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Челси» дома разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 3:0.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 29 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 28 очков после 29 игр. Лидирует «Арсенал» (72).