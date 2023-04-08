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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ
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В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.

Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. На 36-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей открыл счёт, а на 71-й минуте нападающий Антони Марсьяль забил второй мяч.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 36'   2:0 Марсьяль – 71'

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в выездном матче переиграл «Эвертон» со счётом 2:1. На гол Алекса Айуоби гости ответили мячами Антони и Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 29 матчей. «Эвертон» находится на 16-й строчке, заработав 27 очков после 30 игр. Лидирует «Арсенал» (72).

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