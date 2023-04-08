«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.
Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. На 36-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей открыл счёт, а на 71-й минуте нападающий Антони Марсьяль забил второй мяч.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в выездном матче переиграл «Эвертон» со счётом 2:1. На гол Алекса Айуоби гости ответили мячами Антони и Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 29 матчей. «Эвертон» находится на 16-й строчке, заработав 27 очков после 30 игр. Лидирует «Арсенал» (72).
- 8 апреля 2023
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