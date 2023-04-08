Н'Дика и Камада летом покинут «Айнтрахт»

Футболисты немецкого «Айнтрахта» Эван Н'Дика и Даити Камада летом покинут клуб в качестве свободных агентов, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Камада должен присоединиться к дортмундской «Боруссии». Эвана Н'Дика слухи связывали с переходом в «Челси» или «Барселону».
На счету японского полузащитника семь голов в 24 матчах за «Айнтрахт» в текущем сезоне чемпионата Германии. Французский защитник, в свою очередь, провёл 25 игр в Бундеслиге и отметился одним забитым мячом.
«Айнтрахт» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Германии, имея в активе 41 очко после 26 игр. В прошлом сезоне команде удалось выиграть Лигу Европы УЕФА. В финальном матче «Айнтрахт» обыграл шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пенальти).
- 8 апреля 2023
-
20:38
-
20:34
-
20:26
-
20:22
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:32
-
17:31