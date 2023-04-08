Н'Дика и Камада летом покинут «Айнтрахт»

Футболисты немецкого «Айнтрахта» Эван Н'Дика и Даити Камада летом покинут клуб в качестве свободных агентов, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Камада должен присоединиться к дортмундской «Боруссии». Эвана Н'Дика слухи связывали с переходом в «Челси» или «Барселону».

На счету японского полузащитника семь голов в 24 матчах за «Айнтрахт» в текущем сезоне чемпионата Германии. Французский защитник, в свою очередь, провёл 25 игр в Бундеслиге и отметился одним забитым мячом.

«Айнтрахт» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Германии, имея в активе 41 очко после 26 игр. В прошлом сезоне команде удалось выиграть Лигу Европы УЕФА. В финальном матче «Айнтрахт» обыграл шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пенальти).