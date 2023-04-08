«Шинник» потерял очки с «Волгой», «Енисей» в меньшинстве вырвал ничью у «Акрона»

Сегодня, 8 апреля, одновременно прошли три матча 26-го тура Мелбет Первой лиги. На стадионе «Шинник» в Ярославле «Шинник» встречался с ульяновской «Волгой». Финальный свисток Ивана Абросимова зафиксировал ничью — 2:2.

Счёт в матче открыли гости: на восьмой минуте гостей вперёд вывел Билал Билалов. «Шинник» отыгрался спустя 10 минут усилиями Дмитрия Самойлова. Победу ярославской команде мог принести точный удар Евгения Осипова, но «Волга» отыгралась на 85-й минуте после точного удара Евгения Воронина.

«Шинник» набрал 36 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Волга» (21) — 17-я.

На стадионе «Арсенал» в Туле встречались местный «Арсенал» и краснодарская «Кубань». Финальный свисток Антона Анопы зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл Валерий Чуперка, реализовавший пенальти. На 59-й минуте второй мяч своей команды забил Алексей Рыбин. Итоговый счёт в матче установил Кирилл Большаков, чей гол не спас «оружейников» от поражения.

«Кубань» набрала 30 очков и закрепилась на 14-й строчке турнирной таблицы. «Арсенал» (36) — восьмой.

На стадионе «Кристалл» в Жигулёвке играли местный «Акрон» и красноярский «Енисей». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал ничью — 1:1.

«Акрон» мог выходить вперёд на 26-й минуте, но Константин Савичев не реализовал пенальти. Однако на перерыв тольяттинцы всё-таки ушли, ведя в счёте: в добавленное время отличился Сергей Макаров. На 47-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: Денис Самойлов получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён с поля. Однако это не помешало красноярскому клубу забить свой мяч: на 70-й минуте отличился Андрей Окладников.

«Акрон» с 34 очками идёт на 11-й строчке. «Енисей» (44) — четвёртый.