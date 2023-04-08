Клуб Второй лиги пропустил 15 голов в одном матче

Завершился матч 23-го тура Второй лиги, в котором встречались «Форте» Таганрог и «Ессентуки». Встреча завершилась победой «Форте» со счётом 15:0.

Хет-триками в составе команды из Таганрога отметились Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский, Пётр Володкин и Шамиль Саадуев. Егор Могилёв, Идрис Муслуев и Роман Романов забили по одному голу.

Матч команд в первом круге чемпионата завершился минимальной победой «Форте» (1:0).

«Ессентуки» находятся на последнем, 14-м месте Первой группы Второй лиги, набрав пять очков в 23 матчах. У команды семь забитых мячей и 79 пропущенных. «Форте» остался на пятом месте с 40 очками. В следующем матче «Ессентуки» встретятся со «Спартаком» из Нальчика, а «Форте» сыграет с ФК «Машук-КМВ».