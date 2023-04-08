«Ахмат» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Поделиться
Завершился матч 22-го тура чемпионата России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». «Ахмат» одержал победу со счётом 2:0.
На четвёртой минуте Евгений Харин вывел «Ахмат» вперёд. На 57-й минуте Бернард Бериша удвоил преимущество команды.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. Тогда в составе грозненцев также забили Харин и Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.
«Ахмат» вышел на пятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. У команды 36 очков после 22 матчей. «Урал» находится на десятом месте с 25 очками. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 21 игре.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
20:38
-
20:34
-
20:26
-
20:22
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:32
-
17:31
Партнерский контент