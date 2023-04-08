Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Урал» 2:0, результат матча 22-го тура чемпионата России 8 апреля 2023 года

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Комментарии

Завершился матч 22-го тура чемпионата России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». «Ахмат» одержал победу со счётом 2:0.

На четвёртой минуте Евгений Харин вывел «Ахмат» вперёд. На 57-й минуте Бернард Бериша удвоил преимущество команды.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. Тогда в составе грозненцев также забили Харин и Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.

«Ахмат» вышел на пятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. У команды 36 очков после 22 матчей. «Урал» находится на десятом месте с 25 очками. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 21 игре.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Харин – 4'   2:0 Бериша – 57'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023