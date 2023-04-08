У «Челси» 4 победы в 20 последних матчах АПЛ

Лондонский «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера уступил на выезде «Вулверхэмптону» со счётом 0:1.

Единственный гол в этой игре забил португалец Матеус Нунес на 31-й минуте. «Вулверхэмптон» сумел сохранить минимальное преимущество до финального свистка.

Таким образом, на счету синих всего лишь 4 победы в 20 последних матчах АПЛ.

После 30 туров «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков, опережая «Вулверхэмптон» на семь баллов. За последние 20 лет выступлений клуба в АПЛ самым худшим результатом было десятое место в сезоне-2015/2016.

В январе лондонцы потратили на трансферы € 329,5 млн на покупку новичков. Это больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.