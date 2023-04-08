Анатолий Бышовец: «Локомотив» даст бой «Зениту», Дзюба будет играть с удвоенной мотивацией

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».
«Есть все основания, что «Локомотив» даст бой «Зениту». Железнодорожники показывают зрелую игру, подкреплённую очень хорошим физическим состоянием. И это даёт возможность сыграть активно против «Зенита». Мы видим, как петербуржцам тяжело в матчах, когда соперник играет агрессивно: когда идёт разрушение игровых связей с обороны — это доставляет дискомфорт команде Семака. У железнодорожников хороший состав: отличный баланс опыта и энтузиазма молодых. В этом матче конкурентность «Локомотива» и «Зенита» будет на достаточно хорошем уровне.
Игра покажет, сможет ли Дзюба создать проблемы «Зениту». Но очевидно, что он будет играть с удвоенной мотивацией», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 8 апреля 2023
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