Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец: «Локомотив» даст бой «Зениту», Дзюба будет играть с удвоенной мотивацией

Анатолий Бышовец: «Локомотив» даст бой «Зениту», Дзюба будет играть с удвоенной мотивацией
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».

«Есть все основания, что «Локомотив» даст бой «Зениту». Железнодорожники показывают зрелую игру, подкреплённую очень хорошим физическим состоянием. И это даёт возможность сыграть активно против «Зенита». Мы видим, как петербуржцам тяжело в матчах, когда соперник играет агрессивно: когда идёт разрушение игровых связей с обороны — это доставляет дискомфорт команде Семака. У железнодорожников хороший состав: отличный баланс опыта и энтузиазма молодых. В этом матче конкурентность «Локомотива» и «Зенита» будет на достаточно хорошем уровне.

Игра покажет, сможет ли Дзюба создать проблемы «Зениту». Но очевидно, что он будет играть с удвоенной мотивацией», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Материалы по теме
Аршавин: Дзюбе повезло с «Локомотивом», а команде повезло с ним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023