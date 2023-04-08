«Спартак» не может победить в пяти матчах подряд
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Московский «Спартак» поделил очки с «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут победить во всех турнирах пять игр подряд.
В последний раз «Спартак» обыгрывал «Факел» (3:2) в матче РПЛ, который прошёл 11 марта. После этого москвичи сыграли вничью и проиграли «Уралу» (1:1; 3:2) в Фонбет Кубке России, проиграли «Оренбургу» (0:2) в чемпионате России, а также поделили очки с «Ахматом» (0:0).
«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место. Выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51), у которых матчи в запасе. В Фонбет Кубке России красно-белые сыграют в Жигулёвске с «Акроном»: если «Спартак» проиграет, он вылетит из турнира окончательно.
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