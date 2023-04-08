Арбитр Федотов — о пенальти в пользу «Спартака»: что увидел судья? Или захотел увидеть?

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Динамо» во время матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«Я не согласен, что на Зобнине было нарушение правил. Он не пытался бежать к мячу, а просто взял и упал. Безбородов позвал Иванова смотреть повтор, потому что была явная и очевидная ошибка. Что там увидел Иванов? Или он захотел увидеть этот пенальти? Вопросов к Иванову будет много.

Для меня непонятно ещё одно – Иванов шёл на хорошую оценку, держал планку единоборств, давал бороться – карточек налево и направо не раздавал. И в конце устроил необъяснимое. Если для него был фол на Зобнине, почему не было фола на Соболеве? Это же планка единоборств в одном матче! И странности снова происходят в концовке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.