Теннисистка Анастасия Потапова назвала двух любимых игроков в «Спартаке»
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Российская теннисистка, победительница пяти турниров WTA Анастасия Потапова назвала двух любимых игроков в московском «Спартаке».
«Это было очень напряжённо (3:3 в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком и «Динамо. – Прим. «Чемпионата»). Я горжусь ребятами. Да, не тот результат, который мы бы хотели, но все ребята молодцы. Селихов? Обидно за некоторые голы.
Почему я болею за «Спартак? Мой агент в 12 лет привёл меня на стадион — и я влюбилась в эту команду. Мой любимый игрок в Спартаке сейчас? Сейчас Промес и Соболев», — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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