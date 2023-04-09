Карло Анчелотти назвал причины поражения «Реала» в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:3).
«Это была сложная игра, было трудно вернуть мяч, они хорошо им владели. У нас были моменты, и мы могли сделать счёт 3:1, а потом замедлить игру, но этого не произошло. Мы плохо оборонялись. Правда в том, что нам сложно быть мотивированными на 100%, это вполне нормально. Я думаю, что у всех игроков уровень был ниже нормы, были проблемы с мотивацией. Была усталость после матча с «Барселоной». Это поражение причиняет нам боль, но мы должны двигаться вперёд», — приводит слова Анчелотти AS.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.
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