Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Реала» Вальверде напал на игрока «Вильярреала» Баэну после матча Примеры

Полузащитник «Реала» Вальверде напал на игрока «Вильярреала» Баэну после матча Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3), сообщает Marca.

По данным источника, Вальверде ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд гостей. Игрок «Реала» ударил по лицу испанца. Это нападение застало врасплох игроков «Вильярреала», которые в то время праздновали победу в матче с «Реалом».

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.

«Вильярреал», в свою очередь, занимает пятое место турнирного зачёта Примеры, набрав 47 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет четыре очка.

Материалы по теме
Карло Анчелотти назвал причины поражения «Реала» в матче с «Вильярреалом»

Футболисты стоимостью от € 100 млн:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023