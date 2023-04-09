Полузащитник «Реала» Вальверде напал на игрока «Вильярреала» Баэну после матча Примеры

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3), сообщает Marca.
По данным источника, Вальверде ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд гостей. Игрок «Реала» ударил по лицу испанца. Это нападение застало врасплох игроков «Вильярреала», которые в то время праздновали победу в матче с «Реалом».
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.
«Вильярреал», в свою очередь, занимает пятое место турнирного зачёта Примеры, набрав 47 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет четыре очка.
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