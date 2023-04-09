Шалимов: Если Бальде показывает на часы, то из четырех моментов в двух нужно забивать

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче Фонбет Кубка России между екатерибургским «Уралом» и московским «Спартаком».
«Отмечу два момента по этому матчу. На мой взгляд, Литвинов, который играет в обороне, полезнее в опорной зоне, но сейчас Руслан вынужденно играет в обороне. И есть вопросы по приобретению Дуарте, защитник не может выиграть конкуренцию и остается на скамейке.
И второй момент — по Бальде. С одной стороны, он забил гол, и потом показал на часы — «мое время пришло». Но гола мало, потому что у Бальде было несколько моментов, я насчитал четыре возможности для взятия ворот, две из которых — явные. Если ты показываешь на часы, из четырех надо забивать как минимум два. В таком сложном матче, когда ты играешь на выезде, а у тебя в команде нет трех дисквалифицированных, плюс два лидера травмированы, надо к моментам относиться бережнее, а не на часы показывать. И надо внимательно относиться к обороне своих ворот — в первом голе «Урала» именно Бальде не успел на подбор, и Сиссе ударом с лета забил. Ну стань перед ним, как это потом и было — после этого момента Бальде стал располагаться правильно. Кстати, гол Сунгатуллина более сложен по исполнению с точки зрения нанесения удара, чем Сиссе — сложнейший удар, как в лузу попал, крученый удар», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Ответная встреча 1/2 финала завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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