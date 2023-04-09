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Игорь Шалимов: что-то совсем стал плохой Карраскаль

Игорь Шалимов: что-то совсем стал плохой Карраскаль
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Встреча закончилась победой армейцев со счетом 1:0.

«На мой взгляд, Самара владела преимуществом, играла хорошо, имела моменты и поражение несправедливо. При этом не могу сказать, что в голевом эпизоде есть чья-то ошибка — все играли грамотно, игроков не теряли, просто несчастье. Единственное — можно задавать вопросы тем, кто играл на фланге и дал прострелить.

Но эта ситуация опасна — потому что при симпатичной игре команда плохо по результату идет весной, в чемпионате все ближе к зоне стыков. По ЦСКА скажу так — очень мощная команда, физические сильные ребята, которые могут дожимать в конце матча.

Единственное — что-то совсем стал плохой Карраскаль», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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