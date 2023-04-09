Игорь Шалимов: что-то совсем стал плохой Карраскаль

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Встреча закончилась победой армейцев со счетом 1:0.
«На мой взгляд, Самара владела преимуществом, играла хорошо, имела моменты и поражение несправедливо. При этом не могу сказать, что в голевом эпизоде есть чья-то ошибка — все играли грамотно, игроков не теряли, просто несчастье. Единственное — можно задавать вопросы тем, кто играл на фланге и дал прострелить.
Но эта ситуация опасна — потому что при симпатичной игре команда плохо по результату идет весной, в чемпионате все ближе к зоне стыков. По ЦСКА скажу так — очень мощная команда, физические сильные ребята, которые могут дожимать в конце матча.
Единственное — что-то совсем стал плохой Карраскаль», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 9 апреля 2023
-
04:16
-
03:57
-
03:55
-
03:20
-
02:58
-
02:45
-
02:05
-
01:40
-
01:16
-
00:51
-
00:37
-
00:15
-
00:14
-
00:00
- 8 апреля 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:25