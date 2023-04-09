Защитник «Торпедо» Самсонов: Талалаев отправил меня во вторую команду помогать молодёжи

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал, как по решению бывшего главного тренера москвичей Андрея Талалаева был переведён во вторую команду.

«Талалаев изгнал меня во вторую команду? Ничего такого не было. Я отправился передавать опыт молодёжи. Наверное, Талалаев не рассчитывал на меня как на основного игрока. Молодым ребятам было приятно со мной тренироваться, слушать мои подсказки.

Это было похоже на ссылку? Нет, ничего обидного. Мы пообщались с руководством, с тренером. Так бывает. Талалаев сказал, что надо передать опыт молодым. Но я решил остаться. Я предан команде и буду доказывать, что достоин здесь играть», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Самсонов провёл 17 матчей и отметился одной голевой передачей.