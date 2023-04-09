Агент Тюкавина: для Кости «Спартак» — дежурная команда, всегда выдаёт хорошие матчи

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил выступление футболиста в матче со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Костя поучаствовал во всех голах, вышел заряженным. При счёте 3:2 не было смысла его заменять. Он мог ещё забить и вообще закончить игру. Но за всё отвечает тренер. Вообще он со «Спартаком» хорошие игры выдаёт. Дежурная команда для него. Наверное, такая игра тренерам не очень нравится. Было много ошибок с обеих сторон, но болельщикам должно понравиться. В хоккее не всегда счёт такой бывает.
Как сейчас ощущает себя Константин? Он всем удовлетворён? У него есть честный контракт, он его отрабатывает. На поле всегда выходит с улыбкой: дали 75 минут — выжимает все 75 минут, дали меньше времени — отыграл меньше. Считаю, он неплохой сезон проводит. Без истерик и обид, карточки не получает. Лишнюю энергию на что-то другое не выбрасывает. Сейчас задача выигрывать в каждой игре», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».
- 9 апреля 2023
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