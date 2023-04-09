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«Реал» собирается продать Тчуамени из-за слабой игры. «Ливерпуль» готов заплатить € 80 млн

«Реал» собирается продать Тчуамени из-за слабой игры. «Ливерпуль» готов заплатить € 80 млн
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Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно будет открыт к продаже полузащитника Орельена Тчуамени. Подписать француза хочет «Ливерпуль» и готов предложить € 80 млн. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, «Реал» готов продать 23-летнего футболиста из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с частыми травмами и сомнительным отношением к делу. На подобное предложение готов откликнуться «Ливерпуль» и заплатить за Тчуамени € 80 млн.

Тчуамени перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2022 года за € 80 млн. В 35 матчах за новую команду полузащитник отметился тремя результативными передачами.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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