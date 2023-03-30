«Я уверен в себе». Тчуамени — о конкуренции в мадридском «Реале»

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о высоком уровне конкуренции в «королевском» клубе, заявив, что сохраняет уверенность в собственных силах преодолеть тяжёлый период.
«Я уверен в себе, я знаю, что я могу сделать. В карьере спортсмена могут быть трудные моменты, и со мной это случилось впервые, но я всё ещё учусь. В «Реале» большая конкуренция, и ты должен быть хорош, чтобы играть», — приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
В текущем сезоне 23-летний Тчуамени сыграл в 32 матчах за мадридскую команду в различных турнирах, отметившись в них лишь тремя результативными передачами.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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