«Реал» летом готов выложить свыше € 100 млн за Риса Джеймса из «Челси»
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Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно намерен усилить позицию правого защитника и уже определился с главной целью. Им стал футболист «Челси» Рис Джеймс, за которого «сливочные» готовы заплатить € 101 млн. Об этом сообщает Football Insider.
По сведениям источника, «Реал» хочет сохранить высокий уровень команды, поэтому нуждается в услугах 23-летнего футболиста. Дани Карвахаль, являющийся основным правым защитником мадридцев, часто получает травмы, да и в январе отпраздновал своё 31-летие.
Рис Джеймс — воспитанник «Челси». В 21 матче нынешнего сезона на его счету два гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2028 года.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик:
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