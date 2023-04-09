Александр Мостовой: «Зенит» уже оступился в матче с ЦСКА, может потерять очки и с «Локо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем «Локомотива» и «Зенита» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» даст бой «Зениту». С игрой у железнодорожников и так было всё нормально — я часто об этом говорил. А сейчас команда ещё и усилилась в лице некоторых футболистов: Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Лантратова. Недавно «Зенит» уже оступился в Москве в матче с ЦСКА. В игре с «Локо» команда Семака тоже может потерять очки. Но я бы сказал, что петербуржцы выглядят предпочтительнее: у москвичей в основном решают два футболиста — Пиняев и Дзюба. Если их перекрыть, то у «Зенита» будет больше шансов на успех», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.