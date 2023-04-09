Александр Мостовой: «Зенит» уже оступился в матче с ЦСКА, может потерять очки и с «Локо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем «Локомотива» и «Зенита» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» даст бой «Зениту». С игрой у железнодорожников и так было всё нормально — я часто об этом говорил. А сейчас команда ещё и усилилась в лице некоторых футболистов: Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Лантратова. Недавно «Зенит» уже оступился в Москве в матче с ЦСКА. В игре с «Локо» команда Семака тоже может потерять очки. Но я бы сказал, что петербуржцы выглядят предпочтительнее: у москвичей в основном решают два футболиста — Пиняев и Дзюба. Если их перекрыть, то у «Зенита» будет больше шансов на успех», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 апреля 2023
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:20