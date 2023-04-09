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Лайнсмен отмахнулся от Робертсона локтём в перерыве матча с «Арсеналом»

Лайнсмен отмахнулся от Робертсона локтём в перерыве матча с «Арсеналом»
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Линейный арбитр Константин Хатцидакис ударил локтем в область шеи левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона во время матча 30‑го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» на «Энфилде».

В перерыве матча Хатцидакис, держа в руках мяч, направлялся к главному арбитру Полу Тирни. Робертсон подошёл к лайнсмену и схватил его, тот отвёл руку назад и отмахнулся от игрока. Футболист «Ливерпуля» получил жёлтую карточку по итогам эпизода.

Робертсон был в ярости, когда уходил в подтрибунное помещение.

«Он только что ударил меня локтем в горло, лайнсмен ударил меня локтем», — приводит слова Робертсона журналист Sky Sports.

Матч 30-го тура завершился результативной ничьей — 2:2. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка. Мерсисайдцы не побеждают на протяжении пяти матчей.

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