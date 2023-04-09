«Локомотив» не может победить «Зенит» с сентября 2019 года

Московский «Локомотив» не может обыграть «Зенит» с сентября 2019 года. Тогда железнодорожники в домашнем матче чемпионата России минимально обыграли подопечных Сергея Семака со счётом 1:0 благодаря голу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

После победы в 2019 году «Локомотив» не может обыграть «Зенит» на протяжении девяти матчей во всех турнирах (три ничьих и шесть поражений). Общая разница мячей – 5:23. Московский клуб за этот период проиграл петербуржцам в двух Суперкубках России: в 2020 (со счётом 1:2) и 2021 году (разгромно 0:3).

В сентябре 2019 года обе команды принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов. И «Локомотив», и «Зенит» заняли последнее место в своих группах и выбыли из еврокубков.