Данил Круговой: отдельно к Дзюбе не готовились. Проблем с ним не было даже у Ренана

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями после игры 22-го тура с московским «Локомотивом», которая завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.

«Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов. Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.