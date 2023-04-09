Данил Круговой: отдельно к Дзюбе не готовились. Проблем с ним не было даже у Ренана
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Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями после игры 22-го тура с московским «Локомотивом», которая завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.
«Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов. Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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