Глава «Локомотива» Нагорных оценил судейство в матче с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Железнодорожники уступили команде из Санкт-Петербурга со счётом 1:2.

«Работа Кукуяна сегодня? Мне кажется, что у него сегодня была тяжёлая работа. Но я не понял жёлтую карточку Ненахову. Хотя мне понравилось, что арбитр давал бороться футболистам в каждом эпизоде», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сине-бело-голубые добились победы благодаря голам Вендела и Матео Кассьерры. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.