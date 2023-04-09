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Сочи — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Химки», «Краснодар» — «Пари НН», прямая онлайн-трансляция 22-го тура РПЛ, где смотреть

Дзюба остановит «Зенит», а ЦСКА подберётся к «Спартаку»? Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн тура РПЛ
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А ещё «Краснодар» сыграет с «Пари НН», а «Сочи» — с «Крыльями». Присоединяйтесь!

Друзья, всем привет! 22-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне, 8 апреля, в нашем чемпионате состоялись четыре матча, а сегодня, 9 апреля, нас ждут ещё три встречи.

Откроют игровой день «Сочи» и «Крылья Советов». Эти команды регулярно выдают яркие матчи, так что внимания их встреча точно заслуживает. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск начнут играть ЦСКА и «Химки». У команды Владимира Федотова есть возможность сократить отставание от «Спартака» до одного очка. А «Химки» теперь имеют в активе столько же очков, сколько и, как казалось, безнадёжное «Торпедо».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 мск стартует матч «Краснодара» и «Пари НН». Нижегородцы на днях сменили главного тренера — теперь командой руководит Сергей Юран. Очки нужны срочно, потому что выбраться из зоны стыковых матчей пока не удаётся.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, в 20:00 мск начнётся главный матч дня – «Локомотив» примет «Зенит» в Москве. Главная интрига: забьёт ли Артём Дзюба своей бывшей команде? Огорчить «Спартак» не получилось, но мотивации у него точно по-прежнему полно.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Оставайтесь с нами!

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