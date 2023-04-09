А ещё «Краснодар» сыграет с «Пари НН», а «Сочи» — с «Крыльями». Присоединяйтесь!

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Дзюба остановит «Зенит», а ЦСКА подберётся к «Спартаку»? Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 22-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне, 8 апреля, в нашем чемпионате состоялись четыре матча, а сегодня, 9 апреля, нас ждут ещё три встречи.

Откроют игровой день «Сочи» и «Крылья Советов». Эти команды регулярно выдают яркие матчи, так что внимания их встреча точно заслуживает. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Сочи Сочи Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

В 16:30 мск начнут играть ЦСКА и «Химки». У команды Владимира Федотова есть возможность сократить отставание от «Спартака» до одного очка. А «Химки» теперь имеют в активе столько же очков, сколько и, как казалось, безнадёжное «Торпедо».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

В 19:00 мск стартует матч «Краснодара» и «Пари НН». Нижегородцы на днях сменили главного тренера — теперь командой руководит Сергей Юран. Очки нужны срочно, потому что выбраться из зоны стыковых матчей пока не удаётся.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Наконец, в 20:00 мск начнётся главный матч дня – «Локомотив» примет «Зенит» в Москве. Главная интрига: забьёт ли Артём Дзюба своей бывшей команде? Огорчить «Спартак» не получилось, но мотивации у него точно по-прежнему полно.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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