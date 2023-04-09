Дзюба остановит «Зенит», а ЦСКА подберётся к «Спартаку»? Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 22-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне, 8 апреля, в нашем чемпионате состоялись четыре матча, а сегодня, 9 апреля, нас ждут ещё три встречи.
Откроют игровой день «Сочи» и «Крылья Советов». Эти команды регулярно выдают яркие матчи, так что внимания их встреча точно заслуживает. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В 16:30 мск начнут играть ЦСКА и «Химки». У команды Владимира Федотова есть возможность сократить отставание от «Спартака» до одного очка. А «Химки» теперь имеют в активе столько же очков, сколько и, как казалось, безнадёжное «Торпедо».
В 19:00 мск стартует матч «Краснодара» и «Пари НН». Нижегородцы на днях сменили главного тренера — теперь командой руководит Сергей Юран. Очки нужны срочно, потому что выбраться из зоны стыковых матчей пока не удаётся.
Наконец, в 20:00 мск начнётся главный матч дня – «Локомотив» примет «Зенит» в Москве. Главная интрига: забьёт ли Артём Дзюба своей бывшей команде? Огорчить «Спартак» не получилось, но мотивации у него точно по-прежнему полно.
«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Оставайтесь с нами!
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