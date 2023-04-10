Клопп прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Арсеналом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).
«Мы все видели это раньше. Играла команда, полная уверенности, и та, которой уверенности не хватает. «Арсенал» уверено забил, а затем нам пришлось отыгрываться. Нам приходилось много бегать и работать, но это нормально. В игре с «Арсеналом» вы должны закрывать центр поля. У нас были свои трудности, но, когда мы были более компактными и играли более целенаправленно, это было хорошо. Очевидно, что взять одно очко лучше, чем ничего. Я не слишком счастлив, но меня это абсолютно устраивает», — приводит слова Клоппа BBC.
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 44 очка.
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