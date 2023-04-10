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Клопп отреагировал на инцидент с лайнсменом, который отмахнулся локтём от Робертсона

Клопп отреагировал на инцидент с лайнсменом, который отмахнулся локтём от Робертсона
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на инцидент между линейным арбитром Константином Хатцидакисом и защитником Эндрю Робертсоном во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

Ранее сообщалось, что во время матча линейный арбитр ударил локтем в область шеи левого защитника.
«Я вообще этого не видел. Я слышал, что-то случилось. Я слышал, что фотографии говорят сами за себя, но больше я ничего не знаю», — приводит слова Клоппа BBC.

Хатцидакис в перерыве матча держа в руках мяч, направлялся к главному арбитру Полу Тирни. Робертсон подошёл к лайнсмену и схватил его, тот отвёл руку назад и отмахнулся от игрока. При этом, защитник получил жёлтую карточку по итогам эпизода и уходил в подтрибунное помещение в ярости.

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