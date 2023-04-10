В «Динамо» выступили за возвращение пива на российские стадионы

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возвращении пива на российские стадионы.

«Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили. Для этого нам необходимо законодательное разрешение. Сейчас его нет», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Напомним, продажа алкогольных напитков на спортивных объектах в РФ запрещена с 2005 года.

В последнем туре РПЛ «Динамо» играло со «Спартаком». Игра закончилась вничью (3:3). На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.