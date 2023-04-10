Кристоф Галтье: Мбаппе провёл слабый матч с «Ниццей»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в победном матче с «Ниццей» (2:0).
«Для Килиана это был 51-й или 52-й матч в сезоне. Это нормально, что его форма ухудшилась. Он закончил предматчевую тренировку раньше, я не был уверен в его готовности. Он сыграл слабый матч, но хотел быть на поле в трудные минуты для команды. Это показывает его менталитет.
Это был сложный матч для Мбаппе. Ещё утром перед матчем я не знал, ставить ли его в старт. Но он имел желание и решимость сыграть – это был сильный знак для команды», — приводит слова Галтье Paris Fans.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции нынешнего сезона, набрав 69 очков в 30 матчах и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков. «Ницца» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды 45 очков.
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